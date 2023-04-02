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شاهد في «هنا ليبيا»: طقوس أهالي سرت في رمضان.. وموائد مصراتة عادة راسخة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 10:28 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: طقوس أهالي سرت في رمضان.. وموائد مصراتة عادة راسخة
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 2 أبريل 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV) اليوم الأحد، الضوء على أجواء رمضان في العديد من المناطق الليبية، من بينها طقوس أهالي سرت في رمضان، وموائد مصراتة التي لا تزال عادة راسخة خلال الشهر الكريم.

وأجرى البرنامج جولة لرصد أجواء وطقوس أهالي سرت في رمضان، التي تحافظ على الخيمة الرمضانية، فيما انتقلت الكاميرا إلى مدينة المرج التي تشتهر بالحلويات الشعبية خاصة «السفنز» و«العسلة».

ويواصل البرنامج تناول الفعاليات المرتبطة بالشهر الكريم، راصدًا مشاركة مميزة للقارئ الليبي حمزة محمد المصراتي في برنامج المسابقات «عطر الكلام» بالمملكة العربية السعودية. فيما تحدث الشاعر سليمان البوزيدي عن العائلة الليبية ولمة الجيران وأجواء رمضان زمان.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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