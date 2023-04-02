مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية يشرع في إعداد خطة لإعادة هيكلة الشركة

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، خلال اجتماعه العادي الثاني للعام 2023، «الشروع في إعداد خطة لإعادة هيكلة الشركة وتقديمها لجهات الاختصاص للاعتماد»، وفق ما أعلنته الشركة اليوم الأحد.

وعقد مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023، أمس السبت، بمقر الشركة في مدينة بنغازي.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة عدة مواضيع أهمها سبل خروج الشركة من أزمتها المالية ووضع خطة لصيانة طائرات الشركة المتواجدة خارج البلاد منذ سنوات، وذلك بعد أن نجحت الإدارة الفنية في الشركة بإرجاع طائرتين للخدمة.

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واستلم مجلس إدارة الشركة الحالي برئاسة علي الهلالي، مهامه في فبراير الماضي بمقار الشركة في كل من العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، إيذانًا بتوحيد إدارة الشركة التي عانت من الانقسام خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع العامة في البلاد.

وتعاني شركة الخطوط الجوية الليبية، وهي الناقل الوطني الأول في ليبيا، من أزمات ومشاكل فنية وتشغيلية تسببت في تعطيل رحلاتها في بعض الأوقات، وهو ما أثار قلقًا محليًا بشأن الوضع المالي للشركة وتعرضها للإفلاس وهو ما تنفيه الشركة.

اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، السبت، 1 أبريل 2023. (الخطوط الجوية الليبية)

اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، السبت، 1 أبريل 2023. (الخطوط الجوية الليبية)

اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، السبت، 1 أبريل 2023. (الخطوط الجوية الليبية)