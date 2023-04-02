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موظفو محكمة ونيابة بني وليد يعلنون تعليق العمل حتى إشعار آخر

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 02 أبريل 2023, 05:19 مساء
موظفو محكمة ونيابة بني وليد يعلنون تعليق العمل حتى إشعار آخر
مجمع محاكم ونيابات بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)
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أغلق موظفو محكمة ونيابة بني وليد مقر مجمع المحاكم والنيابات بالمدينة، صباح اليوم الأحد، معلنين تعليق العمل حتى إشعار آخر.

وأرجع الموظفون سبب التعليق إلى تأخر صرف مرتباتهم وفقًا لجدول المرتبات الموحد أسوة بباقي موظفي الدولة، مطالبين الجهات المسؤولة بتنفيذ مطلبهم الشرعي وحقوقهم الشرعية.

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وفي 18 يونيو الماضي، اعتمد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الجدول الموحد للمرتبات، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار.

ومنذ اعتماد الجدول، خاطبت وزارة المالية الجهات الممولة من الميزانية العامة من أجل إرسال بيانات العاملين لديها من أجل مطابقتها، وصرف المرتبات وفق الجدول الموحد.

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