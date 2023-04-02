ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (2 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى 5.10 دينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، مقارنة بـ5.095 دينار المسجلة في ختام تعاملات السوق، أمس السبت.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.18 من 6.15 دينار، فيما استقر اليورو عند 5.45 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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ولم تشهد أسعار صرف العملتين التركية والتونسية أي تغيير، فقد استقرت الليرة عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي.

واستقر كذلك سعر صرف سعر كسر الذهب عيار 18 عند 239 دينارًا .