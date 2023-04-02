ضبط شخص سب والده بأبشع العبارات في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز شرطة سكره بالجنوب الليبي ضبط شخص سب والده وشتمه بأبشع العبارات والبصق.

سب وشتم والده

وحسب بيان المركز، حضر «م .م .م .أ»، ليبي الجنسية، ومقيم في سبها، وأبلغ عن قيام ابنه المدعو «م .م .م .م.أ» بسبه وشتمه بأبشع العبارات والبصق عليه وتهديده، وأنه يفتعل المشاكل معه ويضرب إخوته ضربا مبرحا.

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وأصدر رئيس مركز شرطة سكره تعليمات لوحدة التحري والقبض بضبط المشكو في حقه، وجرى ضبط المشكو فيه بعد أقل من ساعتين من الإبلاغ بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.