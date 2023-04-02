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«الخليج العربي للنفط» تبحث دورا أكبر للشركات المحلية المتخصصة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 02:28 مساء
«الخليج العربي للنفط» تبحث دورا أكبر للشركات المحلية المتخصصة
من لقاء حمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، صباح اليوم الأحد، (2 أبريل 2023) في مكتبه بزياد بن زايد، مع مدير عام شركة المنصوري للخدمات البترولية،
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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط منح دور أكبر للشركات المحلية المتخصصة من أجل دعم الخطط المستقبلية للمؤسسة الوطنية للنفط. 

جاء ذلك عقب لقاء حمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة الإدارة، صباح اليوم الأحد، في مكتبه بزياد بن زايد، مدير عام شركة المنصوري للخدمات البترولية، ومحمد البكوش مدير تطوير الأعمال.

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خدمات فنية وتقنية 
واطلع رئيس لجنة الإدارة على عرض عن الأعمال المنجزة في الفترة الماضية وما يمكن تقديمه من خدمات فنية وتقنية للمساهمة في عجلة التطوير والإنتاج بإدخال خدمات وتقنيات جديدة تهدف إلى المساهمة البناءة في تحقيق خطط زيادة الصادرات الطموحة بزيادة الإنتاج وتطوير المرافق المختلفة، وفق بيان للشركة

من لقاء حمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، صباح اليوم الأحد، (2 أبريل 2023) في مكتبه بزياد بن زايد، مع مدير عام شركة المنصوري للخدمات البترولية،
من لقاء حمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، صباح اليوم الأحد، (2 أبريل 2023) في مكتبه بزياد بن زايد، مع مدير عام شركة المنصوري للخدمات البترولية،
من لقاء حمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، صباح اليوم الأحد، (2 أبريل 2023) في مكتبه بزياد بن زايد، مع مدير عام شركة المنصوري للخدمات البترولية،
من لقاء حمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، صباح اليوم الأحد، (2 أبريل 2023) في مكتبه بزياد بن زايد، مع مدير عام شركة المنصوري للخدمات البترولية،
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