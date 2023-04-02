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الطلاب يؤدون الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 02:03 مساء
الطلاب يؤدون الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني
أحد الطلاب يؤدي امتحانات النقل. (أرشيفية)
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انطلقت، اليوم الأحد، الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل والفترة الثانية للشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023.

وأدى الطلاب الامتحانات في جميع المدارس العامة والخاصة في داخل 6183 مدرسة داخل 122 مراقبة تعليمية بكامل التراب الليبي، وفي بيان صادر عن المركز الوطني للامتحانات.

- الأحد.. انطلاق الامتحانات النصفية لسنوات النقل والفترة الثانية للشهادات العامة 
- اعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول لمدارس تعليم الصم بنسبة نجاح 91%
- اختتام امتحانات نصف العام للتعليم الأساسي والثانوي

الامتحانات إلى 13 أبريل الجاري 
ويتقدم لأداء امتحانات سنوات النقل نحو 817 ألفا و851 طالبا وطالبة، بينما يقدم لإجراء امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 181 ألفا و518 تلميذا وتلميذة، و110 آلاف و476 تقدموا لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني. ومن المقرر أن تتواصل الامتحانات إلى تاريخ 13 أبريل الجاري ولمدة 10 أيام، وذلك حسب الخطة الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

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