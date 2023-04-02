الطلاب يؤدون الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، اليوم الأحد، الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل والفترة الثانية للشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023.

وأدى الطلاب الامتحانات في جميع المدارس العامة والخاصة في داخل 6183 مدرسة داخل 122 مراقبة تعليمية بكامل التراب الليبي، وفي بيان صادر عن المركز الوطني للامتحانات.

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