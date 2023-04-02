من ذوي السوابق.. ضبط شخص ارتكب جريمة قتل في الكريمية طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القبض على شخص من ذوي السوابق الجنائية ارتكب جريمة قتل، أمس السبت.

جاء ذلك بعد بلاغ لوحدة البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة، مفاده وجود جثة مرمية في منطقة الكريمية بالعاصمة طرابلس لشخص سوداني الجنسية، وفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد.

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وتوجه أعضاء الوحدة وأعضاء القافلة الأمنية المشتركة إلى مكان البلاغ؛ وعثر على الجثة وعليها آثار عدة طعنات بسكين في منطقة البطن والكتف، وكذلك ذبح رقبة المجني عليه من الخلف.