«الأرصاد» يحذر من رياح على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة إلى قوية بحرية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة على الساحل الغربي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الساحل الشرقي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الريح واضطراب البحر.

• تكاثر السحب من مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل مساء اليوم سرعتها بين 25 و30 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و2.00 متر ويصل غدا إلى ما بين 3 و4 أمتار.

• البحر هادئ إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا يوم الغد.

• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.