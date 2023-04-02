  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد» يحذر من رياح على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 10:38 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح على الساحل الغربي
حالة الطقس على ساحل ليبيا اليوم الأحد (2 أبريل 2023). (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة إلى قوية بحرية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة على الساحل الغربي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الساحل الشرقي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الريح واضطراب البحر.
• تكاثر السحب من مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل مساء اليوم سرعتها بين 25 و30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و2.00 متر ويصل غدا إلى ما بين 3 و4 أمتار.
• البحر هادئ إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا يوم الغد.
• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب بينما تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة وتصل بين 25 و30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب
• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.

«الأرصاد» يحذر من رياح على الساحل الغربي
«الأرصاد» يحذر من رياح على الساحل الغربي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا

فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة

شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»

بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية

شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية
ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً

ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً
250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان

250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدير صندوق «إعمار سرت»: صرف 17.3 مليون دينار لأصحاب المساكن المدمرة
مدير صندوق «إعمار سرت»: صرف 17.3 مليون دينار لأصحاب المساكن ...
أول تصريح بعد جدل «حقل البوري».. تونس تؤكد استمرار التواصل مع ليبيا
أول تصريح بعد جدل «حقل البوري».. تونس تؤكد استمرار التواصل مع ...
«الأرصاد» يحذر من رياح على الساحل الغربي
«الأرصاد» يحذر من رياح على الساحل الغربي
«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا هذا المساء
«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا هذا المساء
النيجر تتلقى دعما أوروبيا وأمميا في إجلاء اللاجئين من ليبيا
النيجر تتلقى دعما أوروبيا وأمميا في إجلاء اللاجئين من ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
المزيد
من ذوي السوابق.. ضبط شخص ارتكب جريمة قتل في الكريمية طرابلس
من ذوي السوابق.. ضبط شخص ارتكب جريمة قتل في الكريمية طرابلس...
ضبط سيارة مسروقة وأخرى بلوحات معدنية مزيفة في طرابلس
ضبط سيارة مسروقة وأخرى بلوحات معدنية مزيفة في طرابلس...
بالصور: تنفيذ أول محطة طاقة شمسية في ليبيا
بالصور: تنفيذ أول محطة طاقة شمسية في ليبيا...
النيجر تتلقى دعما أوروبيا وأمميا في إجلاء اللاجئين من ليبيا
النيجر تتلقى دعما أوروبيا وأمميا في إجلاء اللاجئين من ليبيا...
«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا هذا المساء
«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا هذا المساء...
المزيد