مدير صندوق «إعمار سرت»: صرف 17.3 مليون دينار لأصحاب المساكن المدمرة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن مدير عام صندوق «إعمار سرت» امراجع ميلاد صرف 17 مليون و325 ألف دينار بدل ايجار لأصحاب المساكن المدمرة في المدينة.

وأضاف ميلاد في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن الصندوق استكمل إجراءات صرف بدل الايجار لـ 1925 أسرة من مدينة سرت ممن لهم مساكن مدمرة وغير صالحة للسكن بواقع 9 آلاف دينار لكل أسرة، وذلك وفقا الكشوفات المحالة من بلدية سرت.

وتابع: «جاء ذلك تنفيذا لخطة عمل صندوق اعمار مدينة سرت المنشأ وفق قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية (الموقتة) رقم (42) لسنة 2021 بهدف تحقيق التنمية المحلية ووضع لبنة إعادة إعمار المدينة والتخفيف من معاناة السكان الذين دمرت منازلهم أثناء حرب تحريرها من تنظيم داعش».

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رقابة مالية على المخصصات المصروفة لأصحاب المساكن المتضررة

ولف ميلاد إلى أن الصندوق استكمل صرف بدل الايجار للأسر بعد مراجعتها من الجهات الرقابية، وأن المبالغ المصروفة جاءت من مخصصات الصندوق.

وفي مايو من العام 2021 قرر مجلس وزراء حكومة الدبية إنشاء «صندوق إعمار سرت» بقيمة مالية تبلغ نحو مليار دينار، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره بمدينة سرت.