  • Alwasat News
Atwasat

مدير صندوق «إعمار سرت»: صرف 17.3 مليون دينار لأصحاب المساكن المدمرة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 02 أبريل 2023, 01:56 صباحا
مدير صندوق «إعمار سرت»: صرف 17.3 مليون دينار لأصحاب المساكن المدمرة
شباب من سكان حي الكامبو بسرت وسط بيوتهم المدمرة، 24 مايو 2018. (أرشيفية: بوابة الوسط)
alwasat radio

أعلن مدير عام صندوق «إعمار سرت» امراجع ميلاد صرف 17 مليون و325 ألف دينار بدل ايجار لأصحاب المساكن المدمرة في المدينة.

وأضاف ميلاد في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن الصندوق استكمل إجراءات صرف بدل الايجار لـ 1925 أسرة من مدينة سرت ممن لهم مساكن مدمرة وغير صالحة للسكن بواقع 9 آلاف دينار لكل أسرة، وذلك وفقا الكشوفات المحالة من بلدية سرت.

وتابع: «جاء ذلك تنفيذا لخطة عمل صندوق اعمار مدينة سرت المنشأ وفق قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية (الموقتة) رقم (42) لسنة 2021 بهدف تحقيق التنمية المحلية ووضع لبنة إعادة إعمار المدينة والتخفيف من معاناة السكان الذين دمرت منازلهم أثناء حرب تحريرها من تنظيم داعش».

- الدبيبة يقرر تسمية إمراجع أحمد ميلاد مديرا عاما لصندوق إعمار سرت
- إنشاء صندوق إعمار سرت بقيمة مليار دينار
- تعليمات من الدبيبة بصرف بدل إيجار لـ1200 عائلة وتقييم أضرار المنازل جراء الحروب في سرت

رقابة مالية على المخصصات المصروفة لأصحاب المساكن المتضررة
ولف ميلاد إلى أن الصندوق استكمل صرف بدل الايجار للأسر بعد مراجعتها من الجهات الرقابية، وأن المبالغ المصروفة جاءت من مخصصات الصندوق.

وفي مايو من العام 2021 قرر مجلس وزراء حكومة الدبية إنشاء «صندوق إعمار سرت» بقيمة مالية تبلغ نحو مليار دينار، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره بمدينة سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا

فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة

شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»

بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية

شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية
ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً

ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً
250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان

250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حملة شبابية لإفطار الصائمين في تراغن
حملة شبابية لإفطار الصائمين في تراغن
ضبط أكثر من 168 سيارة مخالفة في طرابلس
ضبط أكثر من 168 سيارة مخالفة في طرابلس
القبض على أب وابنه متهميْن بقتل رجل في طرابلس
القبض على أب وابنه متهميْن بقتل رجل في طرابلس
اجتماع بجامعة الزاوية للحصول على مركز متقدم في التصنيفات الدولية
اجتماع بجامعة الزاوية للحصول على مركز متقدم في التصنيفات الدولية
السيطرة على حريق في مصنع اليوريا الثاني التابع لشركة الأسمدة الليبية
السيطرة على حريق في مصنع اليوريا الثاني التابع لشركة الأسمدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
المزيد
مدير صندوق «إعمار سرت»: صرف 17.3 مليون دينار لأصحاب المساكن المدمرة
مدير صندوق «إعمار سرت»: صرف 17.3 مليون دينار لأصحاب المساكن ......
«المجلس التسييري»: بدء رصف ونظافة عدد من شوارع البيضاء
«المجلس التسييري»: بدء رصف ونظافة عدد من شوارع البيضاء...
مؤسسة النفط: وصول الاستهلاك المحلي للغاز إلى 933 مليون قدم مكعب في اليوم
مؤسسة النفط: وصول الاستهلاك المحلي للغاز إلى 933 مليون قدم ......
السيطرة على حريق في مصنع اليوريا الثاني التابع لشركة الأسمدة الليبية
السيطرة على حريق في مصنع اليوريا الثاني التابع لشركة الأسمدة......
اجتماع بجامعة الزاوية للحصول على مركز متقدم في التصنيفات الدولية
اجتماع بجامعة الزاوية للحصول على مركز متقدم في التصنيفات ......
المزيد