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مؤسسة النفط: وصول الاستهلاك المحلي للغاز إلى 933 مليون قدم مكعب في اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 12:50 صباحا
مؤسسة النفط: وصول الاستهلاك المحلي للغاز إلى 933 مليون قدم مكعب في اليوم
مصنع الإثيلين التابع لشركة رأس لانوف للنفط والغاز قبل بدء تشغيله، 14 أغسطس 2021. (شركة راس لانوف)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، وصول الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي إلى 933 مليون قدم مكعبة، وذلك في وقت بلغ فيه إنتاج النفط الخام مليون و 213 ألف برميل يوميًا.

وأشارت المؤسسة في بيان وصول إنتاج المكثفات إلى 55 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفة أن كميات الغاز المستهلك محليًا توزعت بين 57 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية لنفط.

توزيع استهلاك الغاز في شركة الكهرباء ومجمع الحديد
واستهلكت الشركة العامة للكهرباء 754 مليون قدم مكعب، ومصانع الأسمنت 33 مليون قدم مكعب، ومجمع الحديد والصلب بجانب مصانع صغيرة أخرى 89 مليون قدم مكعب، وفق البيان. 

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إدارة منفصلة للاهتمام بإنتاج الغاز وتصديره
والأسبوع الماضي، تحدث رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط فرحات بن قدارة عن إنشاء المؤسسة إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز بهدف تصدير المزيد من الموارد النفطية إلى الدول الأوروبية التي تسعى لاستبدال الإمدادات من روسيا..

وأشار إلى التغييرات المخطط إدخالها على النظام المالي للاستثمار في مجال النفط والغاز ستجعل ليبيا أكثر «جاذبية للمستثمرين الدوليين».

وأضاف بن قدارة أن هناك مساعي لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل في اليوم على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، متعهداً بمراجعة النظام المالي في ليبيا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

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