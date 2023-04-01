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غدا.. انطلاق الامتحانات النصفية لسنوات النقل والفترة الثانية للشهادات العامة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 08:30 مساء
غدا.. انطلاق الامتحانات النصفية لسنوات النقل والفترة الثانية للشهادات العامة
طلاب يؤدون الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة، 25 يوليو 2022. (أرشيفية: فيسبوك)
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تنطلق غداً الأحد الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل والفترة الثانية للشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

ودعت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان اليوم السبت الطلاب المتقدمين لإجراء الامتحانات والبالغ عددهم مليونا و109 آلاف و853 طالباً وطالبة إلى المذاكرة والمراجعة والاجتهاد، متمنية لهم التوفق والنجاح.

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كما دعا مكتب الإعلام والاتصال بالوزارة وسائل الإعلام والإعلاميين لحضور وتغطية زيارة وزير التعليم التفقدية لسير الامتحانات في الساعة التاسعة من صباح الغد.

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