«الكهرباء»: عمرات جسيمة بـ4 محطات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء عمرات جسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حالياً في محطات شمال بنغازي والجبل الغربي والخمس.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن أعمال العمرات الجسيمة ستشمل قريباً محطة الزويتينة التي تدخل على الشبكة الكهربائية قبل حلول الذرورة الصيفية للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

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وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود شركة الكهرباء لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين أداء الشبكة الكهربائية عبر استكمال المشروعات القائمة بما فيها أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة بمحطات الإنتاج.

إجراء عمرة جسيمة بإحدى المحطات. (شركة الكهرباء)

إجراء عمرة جسيمة بإحدى المحطات. (شركة الكهرباء)

إجراء عمرة جسيمة بإحدى المحطات. (شركة الكهرباء)

إجراء عمرة جسيمة بإحدى المحطات. (شركة الكهرباء)