التومي يوجه بتسوية أوضاع موظفي البلديات قبل العيد

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، تعليماته إلى لجان شؤون الموظفين بالبلديات بأن تكون في حالة انعقاد دائم لتسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي البلديات قبل عيد الفطر المبارك.

وجاءت تعليمات التومي في كتابه رقم «3» لسنة 2023، الموجه إلى عمداء البلديات بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين بالبلديات.

- التومي والعابد يبحثان الإفراجات المالية للمعينين الجدد بالبلديات

- حكومة الوحدة الوطنية تعلن تنفيذ الإفراجات المالية لأكثر من 129.4 ألف موظف

وطالب التومي لجان شؤون الموظفين بضرورة متابعة المواضيع المتعلقة بالتسويات الوظيفية وإحالتها لإصدار قرارات التسوية قبل عيد الفطر المبارك.

وفي 20 مارس، بحث التومي مع وزير الخدمة المدنية علي العابد، الإجراءات الوظيفية الخاصة بالموظفين في البلديات، والإفراجات المالية الخاصة بالموظفين المعينين جديداً على مستوى بلديات ليبيا، واتفق الوزيران على سرعة استكمال الإجراءات، بما يكفل سرعة صدور الإفراجات المالية، وصرف الرواتب.