«الكهرباء»: غسيل وتنظيف محطة تحويل بتاجوراء
القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 03:50 مساء
من أعمال غسيل وتنظيف محطة تحويل شرق طرابلس بتاجوراء، 1 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء عملية غسيل وتنظيف لمحطة تحويل شرق طرابلس بالكامل في تاجوراء.
وشملت الأعمال تنظيف برج البداية لخط الجنوب على الدوائر رقم «1- 2» جهد «220 ك. ف»، حسب بيان للشركة أشار إلى أن هذه الأعمال تأتي في ضوء الحفاظ على استقرارية شبكة الكهرباء وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.
- «الكهرباء»: سحب أسلاك على خط نقل الطاقة شمال بنغازي- سي فرج
وأمس الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء استكمال سحب الأسلاك على خط نقل الطاقة (شمال بنغازي- سي فرج) رقم «1و2» جهد «400 ك.ف».
من أعمال غسيل وتنظيف محطة تحويل شرق طرابلس بتاجوراء، 1 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال غسيل وتنظيف محطة تحويل شرق طرابلس بتاجوراء، 1 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال غسيل وتنظيف محطة تحويل شرق طرابلس بتاجوراء، 1 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال غسيل وتنظيف محطة تحويل شرق طرابلس بتاجوراء، 1 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
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