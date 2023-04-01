«الكهرباء»: غسيل وتنظيف محطة تحويل بتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء عملية غسيل وتنظيف لمحطة تحويل شرق طرابلس بالكامل في تاجوراء.

وشملت الأعمال تنظيف برج البداية لخط الجنوب على الدوائر رقم «1- 2» جهد «220 ك. ف»، حسب بيان للشركة أشار إلى أن هذه الأعمال تأتي في ضوء الحفاظ على استقرارية شبكة الكهرباء وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

- «الكهرباء»: سحب أسلاك على خط نقل الطاقة شمال بنغازي- سي فرج

وأمس الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء استكمال سحب الأسلاك على خط نقل الطاقة (شمال بنغازي- سي فرج) رقم «1و2» جهد «400 ك.ف».

من أعمال غسيل وتنظيف محطة تحويل شرق طرابلس بتاجوراء، 1 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال غسيل وتنظيف محطة تحويل شرق طرابلس بتاجوراء، 1 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال غسيل وتنظيف محطة تحويل شرق طرابلس بتاجوراء، 1 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال غسيل وتنظيف محطة تحويل شرق طرابلس بتاجوراء، 1 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)