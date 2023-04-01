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ضبط شخص مُتلبسا بالاتجار بمادة الحشيش في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 02:04 مساء
ضبط شخص مُتلبسا بالاتجار بمادة الحشيش في بنغازي
جانب من المضبوطات مع المتهم، 1 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على شخص مُتلبسا بالاتجار بمادة الحشيش المخدرة في منطقة سيدي حسين ببنغازي.

وأوضح البيان أن «تعليمات ضبط المتهم جاءت عُقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي، مفادها قيام شخص سوداني الجنسية بالاتجار بمادة الحشيش المخدرة بمنطقة سيدي حسين».

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مخدرات وسلاح في سيدي حسين
وانطلقت قوة من أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي إلى منطقة سيدي حسين، وجرت مراقبة محل سكنه، ليجري ضبطه وبحوزته عدد ست قطع من مادة الحشيش المخدرة، وقطعة كبيرة الحجم جرى ضبطها بمحل سكنه (نصف قورزة) وأسلحة بيضاء. واعترف المتهم بما نُسب إليه في قسم الشرطة، وجرت إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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