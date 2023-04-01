ضبط شخص مُتلبسا بالاتجار بمادة الحشيش في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على شخص مُتلبسا بالاتجار بمادة الحشيش المخدرة في منطقة سيدي حسين ببنغازي.

وأوضح البيان أن «تعليمات ضبط المتهم جاءت عُقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي، مفادها قيام شخص سوداني الجنسية بالاتجار بمادة الحشيش المخدرة بمنطقة سيدي حسين».

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