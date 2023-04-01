حكومة الوحدة الوطنية ترد على طلب «تقصي الحقائق» بآلية تحقيق دولية في الانتهاكات

القاهرة - بوابة الوسط

ردت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، على دعوة لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة، لإنشاء آلية تحقيق دولية منفصلة ومستقلة بولاية متواصلة ومزودة بموارد كافية لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن «هذه الدعوى يجب ألا تتعارض مع موقف ليبيا الساعي للخروج من حالة الصراع الدائم وتنميط ليبيا في المحافل الدولية على أنها دولة أزمات ونزاعات مستمرة، وأضاف أن «الأولوية لبناء القدرات للمؤسسات الليبية، ودعم القضاء الوطني، والاستقرار السياسي، بدلا من إعطاء الأولوية لإنتاج آلية دائمة ستواجه مصاعب لوجستية وتمويلية من قبل الأمم المتحدة»...

والأسبوع الماضي، أعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد في تقريرها النهائي، وسلطت الضوء على تجاوزات ارتكبتها أجهزة أمنية وعسكرية في شرق البلاد وغربها، وخَلُصَتْ إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة ومُزوَّدة بموارد كافية.

المجتمع الدولي عجز عن تقديم مساعدات فاعلة لبرامج الإصلاح الشامل

على صعيد متصل، فندت وزارة الخارجية ما ورد في التقرير من تشكيك في قدرة مؤسسات الدولة الليبية المعنية بالملفات والقضايا الواردة بالتقرير على العمل بشكل مهني في ظل مساهمة مدنيين سابقين ضمن المستوى القيادي لهذه المؤسسات، وقالت الوزارة إن «التقرير يجهل تفسير هذا الواقع بأنه مرتبط بالتحديات التي تواجه مراحل التحول الديمقراطي، وأن المجتمع الدولي قد عجز عن تقديم مساعدات فاعلة لبرامج الإصلاح الشامل للقطاعات الأمنية والعسكرية وبناء القدرات، وبرامج دمج المدنيين الذي شاركوا بالمواجهات المسلحة بثورة فبراير سنة 2011، والتي تلقت دعما لا محدود من المجتمع الدولي ومؤسساته». واستدرك البيان قائلا إن «حكومة الوحدة الوطنية لا تعطي حصانة لأي مسؤول مدني أو أمني يخترق القوانين، والسلطات القضائية قادرة على ملاحقة وإدانة المخالفين وجرائم حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم».

وأعادت الخارجية المطالبة «بالمساعدة الفنية والدعم لبناء قدرات مؤسساتها الحكومية ذات العلاقة بفرض القانون وحماية المواطنين وملاحقة الجناة من مرتكبي الانتهاكات الحقوقية، وتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، ودعم القضاء الوطني، ومساعدة الليبيين على تطوير منظومة التشريعات والقوانين، بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي الذي تشهده ليبيا». واعتبرت أن «الأوضاع السياسية والحقوقية في ليبيا مثالية، ولكنها تتعامل مع الواقع بكل تحديات وما يحمله المستقبل من أمل لليبيين».

وتأسست بعثة تقصي الحقائق بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني في 22 يونيو 2020، وجُددت ولايتها بطلب ودعم من حكومة الوحدة الوطنية في 4 يوليو 2022 ولمدة 9 أشهر.