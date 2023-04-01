«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل بنغازي إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة إلى قوية قبلية إلى جنوبية غربية غدا على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة صباح الغد على ساحل مصراتة، وذلك لاحتمالية ظهور شبورة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة تتكاثر ظهر غد على ساحل زوارة مع فرصة هطول أمطار متفرقة.

• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.