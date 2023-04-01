«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل بنغازي إلى درنة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة إلى قوية قبلية إلى جنوبية غربية غدا على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة صباح الغد على ساحل مصراتة، وذلك لاحتمالية ظهور شبورة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة تتكاثر ظهر غد على ساحل زوارة مع فرصة هطول أمطار متفرقة.
• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح قبلية إلى جنوبية غربية، بينما تكون غربية اليوم على ساحل شحات، ومتغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وغدا بين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.
تعليقات