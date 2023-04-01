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حالة الطقس في ليبيا (السبت 1 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 11:59 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (السبت 1 أبريل 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا معتدلا نسبيا مع زيادة في درجات الحرارة اليوم السبت، بينما تتأثر أغلب مناطق البلاد خلال اليومين القادمين بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في الحرارة.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم غد مع هطول أمطار متفرقة.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء غد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية، بينما تتكاثر السحب بداية من يوم الإثنين مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما تسبب في إثارة الأتربة أحياناً.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا وتنخفض يوم الإثنين علي أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا من يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وتسجل تراجعا يوم الإثنين.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية غربية معتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من يوم غد.
 

حالة الطقس في ليبيا (السبت 1 أبريل 2023)
حالة الطقس في ليبيا (السبت 1 أبريل 2023)
حالة الطقس في ليبيا (السبت 1 أبريل 2023)
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