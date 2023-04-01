باتيلي يبحث في تشاد انسحاباً «منسقاً» و«متزامناً» للمقاتلين الأجانب من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي مباحثات في تشاد حول مبادرته بشأن ليبيا وتسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر لضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وذلك بعد ساعات من مباحثات أجراها مع مسؤولين سودانيين في الخرطوم.

وقال باتيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه «حظي اليوم في نجامينا، باستقبال الرئيس الانتقالي لدولة تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، الذي أعرب عن دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تسيرها الأمم المتحدة في ليبيا».

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دِيبي: الاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة تشاد

وحسب المبعوث الأممي فقد «شدد الجنرال دِيبي خلال اللقاء على أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة بلاده»، وعبر الرئيس التشادي عن «ارتياحه للتشاور معه، لأول مرة، بشأن هذه المسألة ومعرباً عن استعداده لانخراط أكبر من جانبه».

ويجري باتيلي جولة إقليمية تقوده إلى النيجر - إلى جانب كل من تشاد السودان- حيث جرى تشكيل لجنة فرعية تحت سلطة اللجنة العسكرية المشتركة، وسيكون من الضروري مناقشة مسألة المرتزقة مع سلطات هذه البلدان، والجماعات المسلحة، ولا سيما في المنطقة الجنوبية.

وفي هذا السياق، بحث المبعوث الأممي مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي محمد شرف الدين مارقي، «أهمية تسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر لضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا»، وفق باتيلي. كما التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بوزير الشؤون الخارجية التشادي محمد صالح النظيف، وقال «استعرضنا جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات شاملة في بيئة آمنة، وأعرب النظيف عن دعم تشاد للمساعي الحميدة للأمم المتحدة في ليبيا».

باتيلي في الخرطوم

وفي وقت سابق الجمعة، وخلال زيارة باتيلي إلى الخرطوم، قال الوزير المكلف بشؤون الخارجية السودانية علي الصادق علي أنه يمكن الاعتماد على الخرطوم في دعم خطوات الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا. واستمع لشرح من المبعوث الأممي حول مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا عبر الترتيبات الجارية لجمع الفرقاء الليبيين تمهيداً لإجراء الإنتخابات قبل نهاية العام الحالي وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

باتيلي خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية التشادي محمد صالح النّظيف في العاصمة إنجامينا، 31 مارس 2023. (تويتر)

ياتيلي خلال لقاء مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي محمد شرف الدين مارقي في إنجامينا، 31 مارس 2023. (تويتر)