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11 ألف برميل ارتفاعاً في إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 09:30 مساء
11 ألف برميل ارتفاعاً في إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة
منشأة نفطية في ليبيا. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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ارتفع إنتاج النفط الليبي، اليوم الجمعة، بمقدار 11 ألف برميل مسجلاً مليون و211 ألف برميل مقارنة بمليون و200 ألف برميل جرى تسجيلها، أمس الخمس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها اليومي عن إنتاج النفط والمكثفات، إن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو نفس الإنتاج المسجل، الخميس.

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والأربعاء، اعتمد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خلال الاجتماع العادي الثالث خطة المؤسسة الوطنية للنفط للفترة «2023 - 2027»، مؤكدين دعمهم للمؤسسة وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.

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