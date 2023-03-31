الاداء الأسبوعي للعملات الدولية مقابل الدينار (25-30 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية الأكثر تداولاً مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية خلال الفترة (25-30 مارس 2023).

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.88 دينار الخميس الماضي مقابل 5.86 دينار الأحد الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وزاد سعر اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.15 دينار مطلع الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وزاد الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، بينما تراجع سعر الليرة التركية إلى 0.24 دينار مقابل 0.25 دينار الأحد الماضي.

أسعار العملات مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، تراجع سعر الدولار عند 5.09 دينار يوم الخميس مقابل 5.10 دينار السبت الماضي، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. واستقر سعر اليورو عند 5.44 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار

كما استقر سعر الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، وسعر كسر الذهب عيار 18 عند 238 دينارا.