المقريف يبحث مع مهراج تدريس الفرنسية لطلاب الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، الخميس، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، ملف تدريس اللغة الفرنسية كلغة اختيارية لطلاب المرحلة الثانوية.

وأبدى مهراج خلال اللقاء استعداد السفارة الفرنسية لدى ليبيا دعم خطة وزارة التعليم ببرامج التدريب والمناهج، وفق بيان مقتضب صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وحضر اللقاء مستشار وزير التعليم مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم عبدالسلام الصغير، ومدير إدارة البحوث بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية سيف النصر بالحسن، وملحق التعاون بالسفارة الفرنسية سيد رويس.

لقاء المقريف ومهراج في طرابلس، 30 مارس 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)