غلق محال تعتيم سيارات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي انطلاق حملة أمنية على محال كماليات السيارات التي تعمل على تعتيم الزجاج ووضع الملصقات المخالفة على السيارات، كاشفة عن إقفال محال بمنطقتي حي السلام والماجوري.

وقالت المديرية في بيان، الخميس، إن الحملة شاركت فيها قوات من المديرية و«القوات المسلحة» ممثلة في «اللواء طارق بن زياد المعزز»، إضافة إلى جهاز الظواهر السلبية.

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ونجحت الحملة في مصادرة كل الملصقات التي تستخدم في تعتيم الزجاج، ومصادرة الملصقات التي تستخدم في تغيير معالم السيارة، وأيضا إقفال هذه المحلات بشكل نهائي بمنطقتي حي السلام والماجوري

وفي يناير 2021، أصدر مدير أمن بنغازي تعليماته إلى رجال الشرطة باعتبار «كل سيارة معتمة مشروع جريمة، ومن يتستر داخلها عبارة عن قاتل أو هارب من العدالة حتى يثبت العكس»، موجهًا بضرورة «الحذر التام والغلظة والحزم في التعامل والتصويب المباشر باتجاه المركبة استعدادًا لمواجهة أي تصرف عدواني، وتفتيش المركبة ومن بداخلها تفتيشًا شخصيًا ودقيقًا، وأن يعامل من يستقلها على أنه مجرم حتى التأكد من عدم خطورته».

من الحملة ضد محال تعتيم السيارات في بنغازي، 30 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)

من الحملة ضد محال تعتيم السيارات في بنغازي، 30 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)