سفير ليبيا في أنقرة يبحث تسهيل إجراءات الليبيين أصحاب الحسابات بالمصرف العربي التركي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير ليبيا في أنقرة مصطفى القليب مع مديرة المصرف العربي التركي سينام سايقيلي سبل تسهيل إجراءات الليبيين المقيمين في تركيا الذين لديهم حسابات بالمصرف.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر السفارة بحضور نائب مديرة المصرف الليبي عبدالرحمن الحسناوي، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

الاجتماع تناول بعض الملاحظات على سير عمل المصرف

ودعا القليب إلى تسهيل إجراءات الدبلوماسيين والطلاب وجميع المقيمين، كما وجه بعض الملاحظات بخصوص سير عمل المصرف.

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من جهتها، أعربت سينام عن استعدادها للتعاون وتسهيل الإجراءات والخدمات لليبيين.