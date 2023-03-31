ضبط عصابة مخدرات يمتد نشاطها من طبرق إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، ضبط تشكيل عصابي يمتهن بيع مخدر الحشيش على نطاق واسع في العاصمة طرابلس.

وكشفت تحريات الجهاز نشاط التشكيل العصابي الذي يجلب المخدرات من مدينة طبرق، ثم يخزنها في مدينة ترهونة، قبل ترويجها في طرابلس، حيث جرى ضبط أحد أفراد التشكيل متلبسا وبحوزته 2.25 كيلوغرام من «الحشيش»، واعترف بما نُسب إليه، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى انتقال فريق عمل الجهاز إلى مدينة ترهونة لإيقاف باقي التشكيل، حيث جرى إيقاف ثلاثة متهمين آخرين وبحوزتهم أربعة كيلوغرامات من «الحشيش»، وأيضا أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، ثم أحيلوا جميعا إلى نيابة مكافحة المخدرات.