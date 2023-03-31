«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج المتر الواحد على طول الساحل اليوم الجمعة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، تكون شمالية غربية اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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