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حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 31 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 10:50 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 31 مارس 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الأجواء نسبيا مع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و31 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية تتكاثر من مساء يوم الأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء يوم الأحد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل زيادة الغد وتنخفض يوم الأحد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الأحد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الأحد إلى جنوبية غربية فغربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية تسجل ارتفاعا بسيطا خلال اليومين المقبلين.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.

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