النيابة تكلف «الردع» بالتحقيق مع المتهم بخطف فتاة واحتجازها 3 أشهر في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

كلفت النيابة العامة جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بالتحقيق مع المتهم بخطف فتاة واحتجازها مدة ثلاثة أشهر غرب مدينة طرابلس.

وتابع النائب العام المستشار الصديق الصور الواقعة، حيث وجه بمباشرة إجراءات التحقيق بما في ذلك ضبط المتهم وإحضاره، ليتمكن قسم ضبط شؤون المعلومات والاتصالات من تحديد مكان الفتاة، ووصلت الضابطة القضائية إليها، ثم سلمتها إلى ذويها، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

ضبط المتهم وتكليف «الردع» بالقضية

وأشار البيان إلى نجاح عناصر الوحدات العسكرية في مدينة سرت في ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتكليف النيابة العامة لجهاز الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال في التهم المرتكبة بالواقعة «الشروع في القتل والخطف والتهديد».

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كما تولى الجهاز سماع أقوال المقبوض عليه حيال تلك الوقائع، ثم سيعرض الأوراق على النيابة العامة خلال مدة محددة.