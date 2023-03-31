وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين في حادث سير شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

لقي شاب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين في حادث سير بين سيارة ملاكي وشاحنة بالطريق الساحلي (30 كيلو متر شرق مدينة سرت)، جرّاء السرعة الزائدة.

وقع الحادث بين سيارة ملاكي يقودها الشاب صالح مصطفي حسن الساعدي، مواليد 2005 مقيم سرت، والذي توفى على الفور، وشاحنة صندوق يقودها المواطن إبراهيم مسعود سليمان، مقيم في الخمس.

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وأصيب في الحادث ثلاثة من مرافقي الشاب وهم: محمد عبدالنبي محمد (مواليد 2002)، وعبدالسميع صالح عبدالسميع (مواليد 2003)، وعلي عبدالله الأمين (مواليد 2003)، وجميعهم من مواليد مدينة سرت.

ودخل أحد المصابين قسم العناية الفائقة بمستشفى بن سينا، وجرى نقله فيما بعد لمدينة مصراتة لمتابعة إجراءات علاجه، وأُدخِل المصابين الآخرين لقسم الجراحة بمستشفى بن سينا لمتابعة حالتهما الصحية.

سيارة المواطن المتوفي في موقع الحادث. (بوابة الوسط)