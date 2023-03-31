باشاغا من مصراتة: الاستقرار بات قريبًا.. ونمد أيدينا للجميع

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن ليبيا مقبلة على الاستقرار بعد معاناة طويلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى دعمه «المشروع السياسي» الذي تقوده الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك في كلمة عقب حضوره إفطارًا رمضانيًا مع زملائه من فرقة «الرواد» بفوج «كشاف المحجوب» بمدينة مصراتة، اليوم الخميس.

وأوضح باشاغا أن «ليبيا مقبلة على الاستقرار بعد معاناة طويلة جدًا، على الرغم من الظروف الماضية بفعل الحروب والصراعات والانقسامات، ووجود حكومتين في الشرق والغرب خلال أغلب الفترات، وهو ما أدى تفتت الدولة وتفاقم الوضع، مع وجود أكثر من مليوني ليبي تحت خط الفقر، بسبب عدم وجود حكومة واحدة».

وتحدث عما وصفه بـ«مشروع بناء الدولة»، قائلاً إن البعض تفهم هذا المشروع وآخرون «لديهم أغراض سياسية ضده لاستمرار حالة الانقسام وحالة الفوضى.. لكن نحن بكل شجاعة اتجهنا إلى إخواتنا في المنطقة الشرقية ومدينا أيدينا ليس عن ضعف بل للبحث عن إقامة الدولة».

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باشاغا عن الأحداث خلال الفترة الماضية: «عدم فهم» أدي إلى «فوضى»

وأشار إلى الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية واعتبرها ناجمة عن «عدم فهم»، وأدى إلى «فوضى» و«كانت هناك تعديات لفظية وجسدية وسالت دماء» وسببت «شقاقا» في المجتمع، خاصة في مدينة مصراتة، متابعا: «مصراتة مهمة لليبيا وليبيا مهمة لمدينة مصراتة».

لكنه استدرك: «نحن الآن ننظر كيف نُقيم دولتنا، ونتغاضى عما جرى، ونمدُّ أيدينا للكل، وقدوتنا هو الرسول عندما جاء لأهله في مكة وقال لهم: ماذا ترون أني فاعل بكم، فقالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وبالتالي نمد إيدنا، ونعتذر للناس التي اعتقدوا أننا غلطنا فيهم، ونطلب السماح والمغفرة، ونتجه لبناء الدولة ومشروعنا هو مشروع دولة وليس مشروع حكم».

باشاغا: ليبيا لن تستقر إلا بالانتخابات

وأردف: «الآن هناك برنامج سياسي تقوده الأمم المتحدة لابد أن ندعمه ليقود ليبيا إلى الاستقرار، وليبيا لن تستقر إلا بالانتخابات... أبشركم بحكم موقعي أن الاستقرار آتٍ في القريب العاجل، فليبيا اتجهت إلى التنمية والإصلاح وهذا يتطلب منا للعفو والتسامح».

وفي فبراير 2022، منح مجلس النواب الثقة لرئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، شدد مرارا على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

بعدها تحدث باشاغا عن اعتزام حكومته العمل من طرابلس، لكن في مايو 2022 غادر العاصمة بعد اشتباكات مسلحة، قيل إنّها كانت خلال محاولته الدخول لمباشرة مهامها.

وفي أكتوبر الماضي، قال باشاغا في خلال مقابلة خاصة مع قناة «الوسط» (wtv) إن «لديه علاقات طيبة مع مراكز القوى في طرابلس ومصراتة» وإن تحالفاته في الغرب الليبي «لم تقل بل زادت»، متهمًا «قوى خارجية» لم يسمها بالوقوف «سدًا منيعًا» دون دخول حكومته إلى طرابلس لممارسة عملها.

وعلى صعيد العملية السياسية الجارية، أكد باشاغا، عقب لقاء مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في 13 مارس الماضي «جاهزية حكومته الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وجعل العام 2023 عام الانتخابات».