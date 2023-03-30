وزير الخارجية التونسي يشدد على ضرورة الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية خدمة لمصالح البلدين، وفق ما أعلنته الوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال عمار بمقر وزارة الشؤون الخارحية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الخميس القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بتونس مصطفى قدارة، الذي قدم له تهانيه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

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الحفاظ على ديناميكية علاقات التعاون بين ليبيا وتونس

وقالت الخارجية التونسية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عمار أكد بهذه المناسبة، على ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على الديناميكية التي تشهدها علاقات التعاون بين تونس وليبيا والارتقاء بها لتجسيد تطلعات الشعبين الشقيقين في إطار التضامن الذي يميّز العلاقات بين البلدين.

كما جدّد عمار للقائم بالأعمال الليبي التأكيد على وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لكل الجهود الهادفة إلى إنجاح المسار السياسي في هذا البلد الجار بقيادة وملكية ليبية.