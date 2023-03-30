ضبط شاحنة على متنها أكثر من مليوني قرص مخدر في استيقاف غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الخميس عن ضبط شاحنة على متنها أكثر من مليوني قرص مخدر، وذلك في استيقاف أمني غرب العاصمة طرابلس، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الشاحنة جرى ضبطها من قبل «أعضاء مكتب تحريات جهاز المباحث الجنائية بالتعاون مع اللواء 52 التابع للمنطقة العسكرية الساحل الغربي».

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وقالت الوزارة إن الشاحنة جرى ضبطها «بالقرب من بوابة 27 غرب طرابلس بقيادة شخص يدعى (م.ع.ب) ليبي الجنسية وعلى متنها كمية من الأقراص المخدرة»، مقدرة «الكمية بحوالي مليونين و280 ألف قرص نوع ليريكا».

الحبوب المخدرة التي جرى ضبطها على متن شاحنة غرب طرابلس. (وزارة الداخلية)