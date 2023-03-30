  • Alwasat News
Atwasat

المقريف يصدر قرارا بإعادة تنظيم إدارة الاحتياط العام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 02:50 مساء
المقريف يصدر قرارا بإعادة تنظيم إدارة الاحتياط العام
وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، 1 سبتمبر 2022، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

قرر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف إعادة تنظيم إدارة الاحتياط العام.

ونص القرار رقم 515 للعام 2023 على أن تختص الإدارة بالإشراف الإداري والفني على جميع مكاتب الاحتياط العام والوحدات الإدارية المرتبطة بها، وتصميم وإعداد الاستمارات الإحصائية لتلك المكاتب، وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمحالين للاحتياط العام ووضع قاعدة بيانات إلكترونية بهم، وتسلُّم قوائم بأسماء المحالين للاحتياط العام وفرزهم وتصنيفهم وفقا للمؤهل العلمي، حسب ما جاء على صفحة الوزارة في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

- المقريف: نحتاج إلى 7 آلاف معلم في تخصصات نوعية

وتتولى الإدارة اقتراح المعالجات المناسبة لضمان الاستفادة المثلى من المحالين على قوتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأهيلهم ورفع كفاءتهم لإعادة تنسيبهم لسد العجز بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعنى بموضوع الاحتياط العام داخل الوزارة وخارجها وإعداد المقترحات المتعلقة بمشروعات الميزانية الخاصة بالإدارة، إضافة إلى تنفيذ ما يسند لها من مهام أخرى بموجب التشريعات النافذة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

والد فاتي منزعج من برشلونة ويفكر في مغادرة النادي

والد فاتي منزعج من برشلونة ويفكر في مغادرة النادي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
دراسة: ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022

دراسة: ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع الفلسطينيين

العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع ...
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا

بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة

«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية ...
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
ارتفاع اليورو أمام الدينار في السوق الرسمية
ارتفاع اليورو أمام الدينار في السوق الرسمية
إيطاليا تحدد مسارين جديدين للمهاجرين القادمين من ليبيا
إيطاليا تحدد مسارين جديدين للمهاجرين القادمين من ليبيا
صيانة خط كهرباء بتاورغاء
صيانة خط كهرباء بتاورغاء
السنغال تحاكم «أرامل داعش» بعد ترحيلهن من ليبيا
السنغال تحاكم «أرامل داعش» بعد ترحيلهن من ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
رئيس لجنة إدارة مركز بحوث النفط يتسلم مهام عمله
رئيس لجنة إدارة مركز بحوث النفط يتسلم مهام عمله...
المقريف يصدر قرارا بإعادة تنظيم إدارة الاحتياط العام
المقريف يصدر قرارا بإعادة تنظيم إدارة الاحتياط العام...
اليورو يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية
اليورو يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية...
السنغال تحاكم «أرامل داعش» بعد ترحيلهن من ليبيا
السنغال تحاكم «أرامل داعش» بعد ترحيلهن من ليبيا...
صيانة خط كهرباء بتاورغاء
صيانة خط كهرباء بتاورغاء...
المزيد