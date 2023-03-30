السنغال تحاكم «أرامل داعش» بعد ترحيلهن من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

شرعت السلطات القضائية في السنغال في محاكمة خمس سنغاليات زوجات عناصر من تنظيم «داعش» بتهم الانتماء إلى مجموعة إرهابية، وذلك بعد عودتهن من ليبيا مع أطفالهن في وقت سابق.

واستقبل «أرامل داعش» أفراد من لواء مكافحة الإرهاب لدى نزولهن من المطار في السنغال، وذلك بعدما أوفدت دكار بعثة إلى ليبيا لتحديد هوية رعاياها القتلى من التنظيم الإرهابي وإعادة عائلاتهم إلى البلاد، حسب وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء.

ونقل الأطفال إلى مركز استقبال قبل أن يسلموا إلى أقاربهم، فيما أودعت أمهاتهم في السجن يوم 17 مارس الجاري بعد سماعهن من طرف قاضي التحقيق، وجرى بعدها إحالتهن إلى النيابة «بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي» يوم الإثنين الماضي.

ضبط المتهمات في ليبيا

وضبطت المتهمات في ليبيا منذ العام 2016، وزعمن أن أزواجهن السنغاليين المتوفين قتلوا في معارك ضد الجيش الليبي في سرت، وكان وقتها مصطفى ديوب الملقب بأبوحاتم زعيم السنغاليين في هذه المدينة.

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وسبق أن أحصت دكار وجود نحو 30 سنغاليا في صفوف تنظيم «داعش» في ليبيا.