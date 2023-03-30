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ارتفاع اليورو أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 11:59 صباحا
ارتفاع اليورو أمام الدينار في السوق الرسمية
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع سعر العملة الأوروبية في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزارد سعر اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 5.88 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وزاد الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، بينما تراجع سعر الليرة التركية إلى 0.24 دينار مقابل 0.25 دينار أمس.

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