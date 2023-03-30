«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح متغيرة الاتجاه على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية إلى جنوبية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية إلى غربية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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