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حالة الطقس في ليبيا (الخميس 30 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 10:44 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 30 مارس 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال الأجواء نسبيا مع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و32 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف خلال الليل والصباح الباكر على زوارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء تظهر بها بعض السحب، وأحيانا تكون صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف خلال الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الغد على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.

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