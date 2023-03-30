«الإسكان»: بدء تنفيذ 5 مشروعات في صبراتة بعد رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنها ستشرع في تنفيذ خمسة مشروعات ببلدية صبراتة بعد شهر رمضان.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأربعاء للوزير أبوبكر الغاوي مع رئيس وأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الغربية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعضومة المهدي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستعرض اللقاء عمل الديوان والمشروعات القائم على تنفيذها والتي استؤنف العمل بها، كما أفاد رئيس الديوان بقرب الانتهاء من مشروعي رصف طرق بمدينة تيجي، وسيجرى تسلُّمها خلال الفترة القريبة المقبلة.