إيطاليا تدعو الجزائر للتنسيق في تيسير المصالحة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، نظيره الجزائري الجديد أحمد عطاف، إلى «العمل بتنسيق وثيق لتسهيل المصالحة الوطنية في ليبيا ودعم استقرار منطقة الساحل».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، اليوم الأربعاء، تناولت الملفات الإقليمية الرئيسية الحالية، و«أهمية التعاون الإيطالي الجزائري من أجل استقرار وأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن تاياني أكد «أهمية تعاون إيطاليا مع الجزائر على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربًا عن أمله في تعميق العلاقات الثنائية الممتازة بالفعل».

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وشدد الوزير الإيطالي على أن بلاده «عازمة على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الجزائر» باستهداف «وبشكل خاص قطاعات الابتكار مثل الصناعة الزراعية والتكنولوجيات الطبية الحيوية والبنى التحتية الرقمية».

وأشار وزير الخارجية إلى هدف الحكومة في روما «المتمثل في جعل إيطاليا مركزًا للطاقة في البحر الأبيض المتوسط ، وأيضًا بفضل العلاقة المتميزة مع الجزائر، المورد الرئيسي للغاز الطبيعي» للبلاد.