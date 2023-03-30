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«الرقابة الإدارية» تتعهد بالفصل في النزاع على اتحاد نقابة عمال النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 01:34 صباحا
«الرقابة الإدارية» تتعهد بالفصل في النزاع على اتحاد نقابة عمال النفط والغاز
رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي يستقبل منسق عام الاتحاد العام لنقابة عمال النفط والغاز، الأربعاء 29 مارس 2023 (هيئة الرقابة الإدارية)
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أكدت هيئة الرقابة الإدارية وقوفها على حيثيات النزاع على التمثيل القانوني للاتحاد العام لنقابة عمال النفط والغاز، والفصل فيه قانونيًا وإداريًا بما يتفق والتشريعات النافذة بالخصوص، وبما يضمن استقرار الوضع الإداري للاتحاد وقطاع النفط، ويحقق المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة سليمان الشنطي، الأربعاء، منسق عام الاتحاد العام لنقابة عمال النفط والغاز، وبعض أعضاء الاتحاد، بهدف الاستماع لشكواهم والمختنقات القانونية والإدارية التي تعيق عمل الاتحاد.

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وأضافت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مطالب عمال النفط تتمثل بعضها في التمثيل القانوني للاتحاد، من خلال وجود «جسم نقابي آخر منتحلٍ لصفة الاتحاد، وممارسة مهامه بالعاصمة طرابلس»، مما سبب «إرباكًا في عمل الاتحاد، والشّركات النّفطية بالدّاخل والخارج».

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