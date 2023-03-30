«الوطني للحريات» يطالب بآلية وطنية للتحقيق في نتائج بعثة تقصي الحقائق

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان من السلطات المعنية في شرق وغرب البلاد بإنشاء آلية وطنية تُكلَّف بالتحقيق في الانتهاكات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق؛ بهدف محاسبة الأشخاص الذين يثبت تورطهم فيها، وإعلام الرأي العام الوطني والدولي بنتائج التحقيقات.

ودعا المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، إلى ضرورة أن تضطلع الآلية الوطنية المقترحة بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات المنشأة بالقرار رقم 533 من سنة 2022 وإعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق.

«الوطني للحريات» مستعد للمساعدة في تنفيذ التوصيات

وعبّر عن استعداده لوضع كل إمكانياته وخبراته للمساهمة مع السلطات المعنية، في تنفيذ تلك التوصيات، بما في ذلك وضع خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان في ليبيا، موصيًا بإشراك منظمات المجتمع المدني في هذا المسار.

كما طالب السلطات الليبية يتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة الإفلات من العقاب، واحترام استقلالية القضاء، وإيجاد حلول لقضية المهاجرين غير النظاميين، تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإيقاف التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز، وإطلاق سراح الموقوفين احتياطيًا، ومعالجة موضوع العنف والتمييز ضد النساء، والكف عن تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، والإسراع في تنفيذ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ،ووضع خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان في ليبيا.

- «تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة

«الوطني للحريات»: لم نتفاجأ بنتائج لجنة تقضي الحقائق

وأشار المجلس إلى ما جاء في تقرير بعثة تقصي الحقائق بشان حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، «يرقى البعض منها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، معتبرًا أنه «لم يتفاجأ بما جاء في التقرير باعتبار مواكبته الأوضاع حقوق الإنسان وتوثيقه للانتهاكات بشكل منتظم».

ولفت إلى «عميق انشغاله بهذا الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأمور في البلاد، وعن استيائه لعجز السلطات، في شرق البلاد وغربها، عن وضع حد لهذه الانتهاكات، خاصة أن التقرير يشير إلى تورط بعض الأجهزة الخاضعة لمؤسسات الدولة في تلك الانتهاكات».

وعبَّر المجلس الوطني للحريات العامة أيضًا عن «انشغاله لظاهرة الانفلات الأمني المتمثل في وجود ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون تواصل ترويع كل من يخالفها الرأي أو لا ينصاع لأوامرها وتتورط في جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والاتجار بالأشخاص وابتزاز المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء».

وفي 27 مارس الجاري، أعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، مشيرة إلى تجاوزات ارتكبتها أجهزة أمنية وعسكرية في شرق البلاد وغربها، حيث خَلُصَتْ البعثة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعةً واسعةً من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة ومُزوَّدة بموارد كافية.