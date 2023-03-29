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اتفاق على تبادل الزيارات بين مجلسي النواب والدوما الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 11:30 مساء
اتفاق على تبادل الزيارات بين مجلسي النواب والدوما الروسي
الصغير والشويهدي مع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي في موسكو، الأربعاء 29 مارس 2023. (مجلس النواب)
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اتفق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالهادي الصغير مع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ليونيد سلوتسكي على تبادل الزيارات بين المجلسين، وفق ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

والتقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالهادي الصغير رفقة النائب جلال الشويهدي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ليونيد سلوتسكي في موسكو بحضور السفير الروسي لدي ليبيا.

- وفد من مجلس النواب يناقش في موسكو مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية

وأضاف بليحق في تصريح صحفي، أن لقاء الصغير والشويهدي مع النائب الروسي تناول الأوضاع السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ليونيد سلوتسكي، أكد من جانبه «على دعم مجلس الدوما والحكومة الروسية لمجلس النواب الليبي، كما أكد على ترحيبه بالتعديل الدستوري الثالث عشر وتشكيل لجنة (6+6) لإعداد قوانين الانتخابات».

ويزور وفد من مجلس النواب يضم إلى جانب الصغير والشويهدي النائبين الصديق مفتاح حمودة، وعبدالناصر بشير بن نافع، روسيا منذ الثلاثاء، والتقى الوفد في السابق مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بمقر الوزارة في موسكو.

الصغير مع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي في موسكو، الأربعاء 29 مارس 2023. (مجلس النواب)
الصغير مع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي في موسكو، الأربعاء 29 مارس 2023. (مجلس النواب)
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