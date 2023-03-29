بلدية سرت تناقش مقترح تنفيذ مشروع سوق للمنتجات البحرية بالمدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع مدير قطاع الثروة البحرية بالبلدية إبراهيم منصور، مقترح تنفيذ مشروع إنشاء سوق للمنتجات البحرية في المدينة.

وأضاف الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» أن المعداني ناقش أيضا خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات تتعلق بسير العمل بقطاع الثروة البحرية والمشاريع المقترحة والمشاريع المتوقفة وإمكانية تفعيلها.

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وأشار الأميل إلى أن اجتماع عميد بلدية سرت مع مدير قطاع الثروة البحرية جرى بحضور نائب مدير عام صندوق إعمار سرت على الرماش.