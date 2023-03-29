مجلس الدولة يدعو لجنة «6+6» للاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

وجه المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، دعوة إلى ممثلي مجلس النواب في لجنة «6+6» للاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس خالد المشري اليوم مع ممثلي مجلس الدولة الستة في اللجنة المعنية بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات.

عمر أبوليفة رئيسًا للجنة مجلس الدولة

واختارت اللجنة في اجتماعها الأول عمر أبوليفة رئيسًا لها بإجماع أعضائها. ويأتي عمل اللجنة في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام.

والأعضاء الستة الممثلون عن مجلس الدولة في اللجنة هم: أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

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وألزم قرار تشكيل اللجنة رقم 7 لسنة 2023 بتقديم تقرير لمكتب الرئاسة بعد كل اجتماع، وتلتزم بالتشاور مع مكتب الرئاسة في المسائل المختلف فيها. وأجاز لها «الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لأداء مهامها».

الأعضاء الستة الممثلون لمجلس النواب

وفي 20 مارس الجاري، انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

المشري يجتمع مع ممثلي مجلس الدولة في لجنة (6+6)، الأربعاء 29 مارس 2023 (مجلس الدولة)