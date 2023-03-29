تسييري طبرق يطالب «الحكم المحلي» بحلول جذرية لأزمة النظافة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الأربعاء، وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بتقديم حلول جذرية لمنع تجدد أزمة القمامة.

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وذكرت البلدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «المجلس التسييري وقسم النظافة التابع لها لم يعودا قادرين على أداء واجباتها، بسبب انخفاض قيمة الميزانية التشغيلية وتأخرها وتقادم معدات وسيارات إدارة النظافة وعدم القدرة على صيانتها».

وتعاني مدينة طبرق من أزمة قمامة مستمرة دون حل ناجز.

ماذا طلبت بلدية طبرق؟

وسبق أن طالبت بلدية طبرق بصرف الميزانية التشغيلية وزيادة قيمتها بما يسمح بصيانة السيارات وتغطية المصروفات التشغيلية، كما دعا المجلس إلى السماح بالتعاقد مع شركة من القطاع الخاص لنقل القمامة إلى المكب النهائي لحين إيجاد حلول للمشكلة.

قمامة متراكمة في أحد شوارع طبرق. (الصفحة الرسمية لبلدية طبرق)

قمامة متراكمة في أحد شوارع طبرق. (الصفحة الرسمية لبلدية طبرق)