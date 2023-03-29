سائق شاحنة يطلق النار على أحد عمال شركة الخدمات العامة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، تعرض أحد عمال الشركة لإطلاق نار نتيجة منع سائق شاحنة من إفراغ مخلفات البناء في صندوق تابع للشركة، مشيرة إلى أن الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء قبل الإفطار تسبب في إدخال العامل للعناية الفائقة نتيجة إصابته بجرح خطير.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تعرض اليوم قبل الإفطار بدقائق أحد عمال الشركة المشرف على صناديق 7 أبريل لإطلاق ناري بطلقة في رقبته نتيجة منع سائق شاحنة من إفراغ مخلفات البناء في الصندوق أدت إلى دخوله للعناية الفائقة».

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وأهابت شركة الخدمات العامة طرابلس بوزارة الداخلية والجهات الأمنية بضرورة التحري والقبض على الجاني.

العامل المصاب يتلقى العلاج بالمستشفى، الثلاثاء 28 مارس 2023. (شركة الخجمات العامة طرابلس)

العامل المصاب يتلقى العلاج بالمستشفى، الثلاثاء 28 مارس 2023. (شركة الخجمات العامة طرابلس)