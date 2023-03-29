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منظمة الصحة العالمية «قلقة» من ارتفاع إصابات الحصبة بجنوب وغرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 05:38 مساء
منظمة الصحة العالمية «قلقة» من ارتفاع إصابات الحصبة بجنوب وغرب ليبيا
مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، في بيان عن قلقها إزاء ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في بلديات جنوب وغرب ليبيا، وحثت المنظمة «السلطات الصحية الليبية والمجتمع الدولي على تقديم مزيد الدعم للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في البلاد».

وفي الأسبوع الأول من مارس الجاري، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابة 11 طفلا في الجنوب الليبي بمرض «الحصبة» من إجمالي 41 عينة دم جرى فحصها، وفي منتصف هذا الشهر جرى تنظيم حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني.

«الصحة العالمية» تقر بجهود المركز الوطني لمكافحة الأمراض
وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، إلى «زيادة خطر انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والتي يمكن أن تعرض صحة الأطفال لخطر كبير». لافتة إلى «الصراع المستمر والاضطرابات المرتبطة بالوباء وتزايد عدم المساواة في الحصول على اللقاحات على مستوى العالم وفي الإقليم، وتحويل الموارد من برامج التحصين الروتينية في ليبيا».

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وأقر بيان منظمة الصحة العالمية «بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز عمليات طوارئ الصحة العامة للاستجابة لحالات تفشي الحصبة الحالية من خلال تنظيم حملات التحصين التكميلية، وتحسين إدارة حالات الحصبة، وتعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وإطلاق التواصل بشأن المخاطر والمجتمع، وأنشطة المشاركة في مناطق تفشي المرض مع دعم جهود التحصين الروتينية».

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