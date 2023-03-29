ضبط سيارة مسروقة منذ 6 سنوات في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأربعاء، ضبط سيارة مسروقة منذ 6 سنوات.

سيارة مسروقة ومبلغ عنها في صبراتة

وقالت المديرية في بيان، إن وحدة التحري ضبطت سياره نوع «هونداي لانترا 2012» أثناء عبورها المدينة على متن سيارة نقل «ساحبه»، ليتبين أنها مسروقة ومبلغ عنها لدى مركز شرطة الأوسط بمديرية أمن طرابلس منذ العام 2017.

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وفق البيان، فقد جرى إخطار الغرفة الرئيسية، والتحفظ على المركبة لاستكمال باقي الإجراءات.

سيارة مسروقة منذ 6 سنوات في صبراتة بعد استرجاعها. (مديرية أمن صبراتة)