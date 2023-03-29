الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأميركية في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد متوسط سعر الدولار إلى 4.78 دينار مقابل 4.77 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.88 دينار، وسعر اليورو عند 5.17 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.25 دينار.